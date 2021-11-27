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Общество27 ноября 2021 16:49

В Староминском районе теперь можно оплачивать проезд картой

Кир Воробьев
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В Староминском районе теперь можно оплачивать проезд картой

В Староминском районе теперь можно оплачивать проезд картой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях проект безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Староминского района запустила компания «ЧАС ПИК».

Теперь оплатить картой, телефоном или часами можно проезд в автобусах, курсирующих по маршрутам N 1, 2, 3, 101, 102, 103, 104.

Проезд по-прежнему можно оплатить и наличными.

Отметим, что система безналичной оплаты уже работает в общественном транспорте в нескольких городах Кубани. В том числе она функционирует в Краснодаре. Оплатить проезд по карте можно во всех видах общественного транспорта города.