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Общество28 ноября 2021 5:14

Что произошло за ночь 28 ноября в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 28 ноября на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В парке «Краснодар» поэтапно собирают и включают новогодние иллюминации. Фото: Евгений Таранжин

В парке «Краснодар» поэтапно собирают и включают новогодние иллюминации. Фото: Евгений Таранжин

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