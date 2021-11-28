Что произошло за ночь 28 ноября в Краснодарском крае

В парке «Краснодар» поэтапно собирают и включают новогодние иллюминации. Фото: Евгений Таранжин

Рассказываем, что произошло за ночь 28 ноября.

В парке Галицкого наряжают елку. Она станет частью новогодней иллюминации.

Взрыв газового котла в Краснодарском крае 27 ноября случился в полдень. Он прогремел в переулке Кубанском в Армавире. За секунду стена жилого дома превратилась в груду кирпичей.

Пьяный изверг избил беременную жену и ветерана МВД в Геленджике. Он держал в страхе весь подъезд. Соседка рассказала события, разворачивающиеся ночью.

Более 4 тысяч обращений поступило на «Прямую линию» губернатора Кубани. Вениамин Кондратьев пообщается с местными жителями 1 декабря.

План вакцинации от гриппа среди детей выполнен на 100% в Краснодаре. Прививку поставили 171 484 ребенка.