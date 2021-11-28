В Краснодаре загорелись склады на площади 300 кв. м

Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю

В Краснодаре утром 28 ноября произошел пожар на территории складских помещений на улице Кирова. Огнем охватило 300 квадратных метров. Пожарные справились с возгоранием за час.

- Сообщение о пожаре поступило в 07:07. На месте работали тремя стволами «Дельта». В 08:04 зафиксирована полная ликвидация пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Последствия ликвидировали 61 человек, 21 единица техники. В настоящее время выясняются причины случившегося, назначена экспертиза.