Жительницу Краснодара заподозрили в неуважении к суду из-за почтового конверта

Фото: facebook.com/lady.michruk

Краснодарскую активистку Яну Антонову заподозрили в неуважении к суду. Девушка направила жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. А на конверте, в котором находилось письмо, было размещено фото картины художника Давида «Сдирание кожи с продажного судьи». Теперь суд просит Антонову объясниться.

- Жалоба была направлена в ответ на решение Ленинского районного суда об отказе в признании недействительными результатов выборов в гордуму Краснодара. Суд требует от меня объяснений и грозит передать конверт в следственный комитет, - написала девушка на своей странице в Facebook.

Заседание по этой ситуации пройдет 7 декабря. В определении говорится, что девушке может грозить штраф.