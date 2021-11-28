Губернатор Кубани поздравил всех мам с праздником

Губернатор с женой и детьми. Фото: t.me/kondratyevvi

28 ноября в стране отмечается День матери. С праздником всех мам поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Сегодня один из самых теплых праздников. Он посвящен самым дорогим женщинам - мамам. Моей мамы уже давно нет рядом, но я всегда буду чувствовать ее поддержку. Она была добра ко мне и терпелива, благодарен ей за это, - написал в Telegram-канале Кондратьев.

Также добавил, что вместе с детьми поздравил супругу и маму Галину.

- Каждый день я вижу, как моя супруга теплом и заботой окружает наших детей Сашу и Надю. Она уделяет им много времени и ведет по жизни. От всей души поздравляю всех мам. Желаю крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго. С вашим днем! – добавил глава региона.

Также мам поздравил мэр Сочи Алексей Копайгородский. В частности, подарил цветы многодетной сочинке Юлии Скибе. Ее муж - сотрудник МЧС погиб при исполнении служебного долга шесть лет назад, и сейчас она в одиночку воспитывает четверых детей.