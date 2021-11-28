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Происшествия28 ноября 2021 7:24

Гендиректор «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев не признает вину в подкупе

Об этом сообщили в общественной комиссии
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Расследование продолжается

Расследование продолжается

Стало известно, что топ-менеджеров «Газпрома» в Краснодарском крае задержали. Среди них - глава АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Он не признает свою вину в коммерческом подкупе.

- Алексей Руднев содержится в трехместной камере с двумя соседями. Он не признает вину. Сейчас у него проблемы со здоровьем, он жалуется на постоянную головную боль и заложенность носа, - рассказала ТАСС член ОНК Москвы Ольга Дружинина, посетившая его в ИВС на Петровке.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что топ-менеджеров «Газпрома» в Краснодарском крае подозревают в коммерческом подкупе. Уголовные дела возбудили на заместителей в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре.

Главный фигурант - директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Под следствие попал и заместитель в акционерном обществе Александр Савостьянов.