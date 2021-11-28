В Выселковском районе Кубани достраивают амбулаторию

Идет отделочные работы. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В поселке Заречном Выселковского района завершают строительство амбулатории. Медики будут принимать взрослых и детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В новом здании откроются кабинеты врачей, акушерский, прививочный, процедурный кабинеты и палату дневного стационара на пять коек. Всего медики будут обслуживать порядка 1,6 тысячи человек, - отметили специалисты.

Объект готов уже на 90%. Сейчас ведутся отделочные работы, после чего в здание завезут мебель и оборудование. Первых пациентов амбулатория примет в начале 2022 года.