На Кубани за сутки коронавирусом заразились 677 человек, в том числе 74 ребенка

Последние новости по коронавирусу в Краснодарском крае

Эпидобстановка в Краснодарском крае остается сложной. По данным на 28 ноября за сутки на Кубани коронавирусом заболели 677 человек, в их числе 74 ребенка, включая новорожденных.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Новороссийск. Здесь выявили 299, 54 и 49 новых случаев. В антирейтинг попали Северский и Тихорецкий районы с 30 и 18 заразившимися. 17 человек с COVID-19 выявили в Ейском районе, 16 - в Кореновском.

- По 15 положительных тестов в Армавире и Усть-Лабинском районе. 14 - в Новопокровском районе, 13 - в Староминском, 12 - в Тимашевском. По 11 новых пациентов в Курганинском и Красноармейском районах, девять - в Лабинском, - сообщили в оперштабе.

В остальных районах края выявили наименьшее количество заболевших. По данным на 28 ноября также известно, что за сутки скончались 44 человека с COVID-19.

Медики призывают жителей вакцинироваться – это единственный способ справиться с инфекцией.