В Краснодаре после ремонта открыли улицу Мира

Дорога открыта. Фото: krd.ru

В Краснодаре обновили улицу Мира. Ремонт здесь провели за счет экономии средств по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Улицу Мира капитально отремонтировали от Кубанской Набережной до Привокзальной площади. Сейчас она открыта для проезда автомобилей, - отметили в мэрии.

На проезжей части обновили 2,1 км асфальта, а на тротуаре уложили новую плитку с бордюрами.

Сейчас в Краснодаре по нацпроекту уже ремонтируют пять дорог из списка 2022 года. Обновлять проезжие части по нацпроекту будут до 2030 года.