На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило 5,5 тысячи сообщений

Самые важные вопросы озвучат в прямом эфире. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Впервые губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет «Прямую линию». В эфире телеканала он ответит на все насущные вопросы жителей региона.

На сегодняшний день предварительно прислали сообщения 5,5 тысячи человек.

- Через соцсети вопрос задали 4319 местных жителей, 1181 – по многоканальному телефону. Все вопросы специалисты обработают и ответят в порядке очереди, - отметили в администрации региона.

Больше всего сообщений приходит из Краснодара, Горячего Ключа, Брюховецкого и Темрюкского районов, а также из Анапы и Туапсинского района. В основном они связаны с коммунальным хозяйством, QR-кодами, транспортом и здравоохранением.

Один из вопросов от жителей Лазаревского района Сочи. Они попросили построить новые школы, чтобы дети не учились в две смены.

– Классы переполнены, и учатся дети в старших классах в две смены. Это не очень удобно и для детей, и для родителей, – сообщила многодетная мама Екатерина Беляева.

Напомним, что вопрос можно направить сообщением в instagram.com/tsur23_, vk.com/tsur_23, ok.ru/line23. Или позвонив по телефону +7 (861) 268-60-44.