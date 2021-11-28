Владельца кальянной в Краснодаре оштрафуют за нарушение антиковидных мер

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Мониторинговые группы продолжают следить за точками общественного питания. Очередной факт нарушения требований режима повышенной готовности был выявлен в Краснодаре 27 ноября.

- Нарушения режима «Повышенная готовность» выявили в кальянной «Lounge hall». В точке общественного питания незаконно курили кальяны, также сотрудники работали без масок, - отметили в департаменте потребсферы.

Владельцу заведения грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Проверки в краевом центре продолжаются.

Ранее режим повышенной готовности нарушили в баре «Дымотека» на Аверкиева. Здесь также продавали алкоголь без лицензии. По всем фактам выписаны протоколы.