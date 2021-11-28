Отели горнолыжного курорта в Сочи забронировали на Новый год на 70%

Бронируют отели в Сочи на новогодние праздники не реже прошлого года

Заполнение отелей горного курорта в районе Сочи на новогодние праздники составляет порядка 70%. Ожидается, что эти цифры увеличатся до 90%. Об этом сообщили в департаменте курортов.

- Самые заполненные в праздники - пятизвездочные отели Marriott и Rixos. Больше всего продаются номера в отелях с системой «все включено», - отметили специалисты.

Места в отелях курорта еще есть, но некоторые 31 декабря уже в дефиците. Также известно, что от очередей на канатные дороги будут избавляться с помощью онлайн-продаж билетов, на посадке останется пройти по QR-коду.

Стоит отметить, что после новогодних праздников бронированием у горнолыжников пользуется февраль.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что новогодние праздники на курортах Краснодарского края отметит полстраны.