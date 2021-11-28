Без тепла из-за аварии в Краснодаре остались 17 тысяч человек

Об утечке стало известно накануне вечером

В Краснодаре из-за аварии на тепловой магистрали без отопления остались более 17 тысяч человек, среди них 5,6 тысячи детей. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- Поступила информация о скрытой утечке на тепловой магистрали «Центр города». Подача тепла снижена на улицах Старокубанская, 2-я Пятилетка, Ставропольская, Бургасская, - отметили специалисты.

Специалисты выявили место порыва и отключили тепло на время восстановительных работ.

- Из-за аварии без тепла осталось 134 многоквартирных дома, также шесть детских садов, школа и лицей, - добавили тепловики.

В настоящее время специалисты устраняют аварию. Тепло обещают дать через 6-7 часов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре из-за аварийного отключения без света остались пять многоэтажек, гимназия и детсад.