Тургеневское шоссе на въезде в Краснодар сковали заторы

Пробка растянулась на несколько километров Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Вечером 28 ноября в Краснодаре замечена длинная пробка на въезде со стороны Тургеневского шоссе. Автомобилисты несколько километров едут около часа.

- Чтобы въехать в город со стороны Адыгеи, понадобится больше часа. Стоит все мертво, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» водители.

По данным онлайн-сервиса, на мосту случилась авария. Не исключено, что именно ДТП спровоцировало неудобство для проезда других машин.

Сложная ситуация на улице Новороссийской. Вереницы машин долго томятся в ожидании при выезде на Северный мост. Бордовым светится перекресток Офицерской и Колхозной, и участок Черкасской от Российской до 1 мая.

Водители также сообщают, что пробки образовались от Пластуновской до Динской. Там вечером можно простоять около двух часов.