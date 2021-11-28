В Сочи 75 новобранцев отправились служить в армию

Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи продолжается осенний призыв. В армию отправили уже 75 новобранцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

- Военный комиссариат отправил призывников в Вооруженные силы РФ. Торжественное мероприятие по традиции прошло на Завокзальном мемориальном комплексе города, - отметили в мэрии.

Новобранцы будут служить в различных войсковых подразделениях. Призыв продлится до 31 декабря. Планируется отправить в армию около 400 человек. Также служить будут те, кто остается по контракту либо поступает в военное училище.