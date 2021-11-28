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Общество28 ноября 2021 15:50

В Сочи попросили Кондратьева построить школу

С такой просьбой на «Прямую линию» обратилась многодетная мать
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Вопросы продолжают поступать

Вопросы продолжают поступать

Жители Лазаревского района города Сочи обратились на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Они попросили построить новую школу, чтобы решить проблему со сменами и переполненностью классов.

- В одном из классов одновременно занимаются 34 школьника, при этом обучение идет в две смены. Скоро подобная ситуация может сложиться и у первоклашек, - отметила в сообщении многодетная мать Екатерина Беляева.

В настоящее время в Сочи более тысячи школьников учатся во вторую смену.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев впервые проведет «Прямую линию». Она состоится 1 декабря. По последним данным, поступило уже более 6 тысяч сообщений.