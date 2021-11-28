В Сочи попросили Кондратьева построить школу

Вопросы продолжают поступать

Жители Лазаревского района города Сочи обратились на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Они попросили построить новую школу, чтобы решить проблему со сменами и переполненностью классов.

- В одном из классов одновременно занимаются 34 школьника, при этом обучение идет в две смены. Скоро подобная ситуация может сложиться и у первоклашек, - отметила в сообщении многодетная мать Екатерина Беляева.

В настоящее время в Сочи более тысячи школьников учатся во вторую смену.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев впервые проведет «Прямую линию». Она состоится 1 декабря. По последним данным, поступило уже более 6 тысяч сообщений.