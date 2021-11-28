В районе горы Великой в Новороссийске построят газопровод

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В селе Цемдолина Новороссийска построят новый газопровод. Проект прошел госэкспертизу. Местные власти ждут финансирование, после чего приступят к работам.

В настоящее время формируется заявка на участие в конкурсном отборе. По словам мэра Новороссийска Игоря Дяченко, газопровод начнут строить в 2022 году. Газ поступит в более чем 350 домов.

До 2025 года в Новороссийске газом планируют обеспечить около семи тысяч домов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске выберут нового градоначальника. Сейчас на кресло главы города-героя претендуют девять человек. Но вот действующего мэра в этом списке нет.