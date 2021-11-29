Неизвестный мужчина сломал нос и ребра прохожему в Сочи

Полиция выясняет обстоятельства случившегося

Двое мужчин в Сочи ночью возвращались домой по одной из улиц в Хостинском районе. В какой-то момент к ним подошел мужчина, завязался конфликт. Неизвестный в порыве гнева сломал нос и ребра случайному прохожему и скрылся. Знакомый отвез пострадавшего в больницу.

- У пациента синяки и ссадины на лице и туловище, закрытый перелом костей носа и перелом девяти ребер, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах города-курорта.

В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность нападавшего мужчины. Не исключено, что после случившегося правоохранители возбудят уголовное дело. Пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.