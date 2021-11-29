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Происшествия29 ноября 2021 5:36

На Кубани пропала 12-летняя девочка

Она ушла из дома днем 28 ноября
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

12-летняя девочка вышла из дома в Горячем Ключе днем 28 ноября. До настоящего времени о ней ничего не известно.

- Девочке 12 лет, она ушла в неизвестном направлении, - сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

По некоторым данным, школьницу видели в Краснодаре, она могла направиться в Москву. Поиски продолжаются.

Она была одета в черную дубленку, красную кофту и черные брюки. Волосы каштанового цвета подстрижены под каре, цвет глаз карий.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения несовершеннолетней, просят сообщить по телефону +7 918 381-06-36.