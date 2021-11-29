Резкое похолодание спрогнозировали в Краснодарском крае

По ночам возможны морозы Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

На Кубани прогнозируют резкое похолодание. 1 декабря столбики на термометрах опустятся на 7-8 градусов.

- В понедельник-вторник будет тепло. 30 ноября на Кубани днем прогнозируется 16-21 градус. Но уже в среду, 1 декабря, будет 5-10 градусов, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ураганный ветер с дождем настигнет Кубань в начале недели. Синоптики распространили экстренное предупреждение на 29 и 30 ноября.