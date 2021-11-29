Горнолыжников и сноубордистов на Красной Поляне в Сочи будут пускать на подъемники по онлайн билетам

Новые правила будут действовать в новогодние праздники

От очередей на канатные дороги на Красной Поляне в Сочи будут избавляться с помощью онлайн-продаж билетов, на посадке останется пройти по QR-коду этого билета. Об этом сообщили в департаменте курортов администрации города.

- На горнолыжных курортах необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Чтобы дополнительно повысить безопасность гостей, ввели новую билетно-пропускную систему. Отдыхающие покупают билеты онлайн и сразу проходят на посадку по онлайн билету, - рассказали специалисты.

Также известно, что распределять людей с учетом социальной дистанции и следить за соблюдением масочного режима будут волонтеры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что горнолыжный кластер Сочи в новогодние праздники будет загружен до 90%, сейчас номера забронированы на 70%. Отели с системой «все включено» уже в дефиците.