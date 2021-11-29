Более полумиллиарда рублей в бюджет взыскали судебные приставы с должника на Кубани

Бюджет края пополнился больше , чем на 300 млн рублей

Более полумиллиарда рублей в бюджет Краснодарского края взыскали судебные приставы с должника. Общество с ограниченной ответственностью по производству металлоконструкций недоплатило налогов в казну на сумму 528 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Краснодарскому краю.

Банк, на счету которого находилась крупная сумма для погашения платежей, был лишен лицензии Центробанком. Для того чтобы списать с него деньги, нужно было применить ряд специальных мер.

- Благодаря грамотному подходу, деньги поступили в региональный и федеральный бюджеты, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Таким образом Федеральная казна пополнилась на 175 млн 839 тысяч рублей, а в бюджет Краснодарского края и города Краснодара поступило 327 млн 596 тысяч рублей.