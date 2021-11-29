Врачи проведут диспансеризацию жителей Геленджика

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С 30 ноября по 2 декабря медицинский автопоезд приедет в Архипо-Осиповку, что под Геленджиком. Он будет работать на территории участковой больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- В Архипо-Осиповку приедут врачи Краевой клинической больницы №1 им. С. В. Очаповского. Желающие могут посетить врача-терапевта, пройти лабораторные исследования, ЭКГ, флюорографию легких, маммографию и офтальмолога, - отметили специалисты.

Выезды медиков помогают выявить серьезные заболевания на ранних стадиях.