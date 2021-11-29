Оперштаб: На Кубани нет закрытых на карантин по COVID-19 детских садов и школ

Некоторые ушли на удаленку. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае нет полностью закрытых школ или детских садов из-за коронавируса. Но есть отдельно закрытые классы и группы. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- В настоящее время закрыты 114 групп в 64 детских садах Геленджика, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Динского, Ейского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Лабинского, Северского, Староминского и Туапсинского районов, - отметили специалисты.

Также на удаленку отправлены 189 классов в 99 школах. Образовательные учреждения с локальными вспышками заболевания находятся в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Белоглинском, Выселковском, Динском, Ейском, Кореновском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском, Новопокровском, Павловском, Славянском, Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком, Туапсинском районах.

Еще на дистанционное обучение ушли студенты семи колледжей и техникумов. В них закрыли 12 групп.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что последние дни наблюдается падение коронавирусного графика, инфекция начинает отступать.