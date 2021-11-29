Более 25 тысяч уличных фонарей заменят светодиодными светильниками в Сочи в 2022 году

Уличное освещение в Сочи заменят светодиодными светильниками Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

Светодиодные светильники взамен уличных фонарей появятся в Сочи. На курорте установят более 25 тысяч ламп. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

- Мы не только сократим затраты на электричество, но и снизим влияние на природу. Это особо значимо в предстоящий на курорте Год экологии, - подчеркнул глава Сочи.

В городе изучат места, где необходима замена освещения. В том числе учтут и системы в сельских и горных населенных пунктах. А к предстоящим новогодним праздникам Сочи украсят иллюминацией.