Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 8:19

Более 25 тысяч уличных фонарей заменят светодиодными светильниками в Сочи в 2022 году

Это позволит уменьшить затраты на электричество и повлиять на экологию
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уличное освещение в Сочи заменят светодиодными светильниками Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

Уличное освещение в Сочи заменят светодиодными светильниками Фото: telegram-канал Алексея Копайгородского

Светодиодные светильники взамен уличных фонарей появятся в Сочи. На курорте установят более 25 тысяч ламп. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

- Мы не только сократим затраты на электричество, но и снизим влияние на природу. Это особо значимо в предстоящий на курорте Год экологии, - подчеркнул глава Сочи.

В городе изучат места, где необходима замена освещения. В том числе учтут и системы в сельских и горных населенных пунктах. А к предстоящим новогодним праздникам Сочи украсят иллюминацией.