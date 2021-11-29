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Происшествия29 ноября 2021 8:45

Водитель КамАЗа погиб при падении фуры с обрыва в Сочи

Грузовик сорвался с горного склона
Светлана ОВДЕЙ
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В Сочи водитель грузовика погиб при падении с горного склона Фото из архива КП

В Сочи водитель грузовика погиб при падении с горного склона Фото из архива КП

Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Сочи. В результате аварии погиб водитель, сообщают в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, ДТП произошло днем 27 ноября, на высоте 1500 метров. Водитель при движении на строительной площадке горнолыжных трасс не справился с управлением, в результате чего фура опрокинулась с горного склона. Пытаясь спастись, он ударился о камни и получил травмы, от которых позже скончался.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о массовом ДТП с шестью автомобилями в Усть-Лабинском районе. В результате столкновения погиб один человек.