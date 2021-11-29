На Кубани за сутки COVID-19 заразились 682 человека, в том числе 75 детей

На Кубани за сутки скончался 41 пациент с COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заразились 682 человека, в том числе 75 детей. Самому младшему пациенту 1 год, самому старшему – 89 лет, сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре заболели 143 человека, в Новороссийске – 55, в Динском районе – 49, в Тихорецком – 41. 32 пациента зафиксировано в Туапсинском районе, 28 - в Северском, по 24 - в Сочи и Анапе, 23 - в Брюховецком районе. В Тимашевском районе выявлено 22 новых случая, в Апшеронском и Ейском – по 19, в Усть-Лабинском – 18, в Армавире и Кореновском районе – по 17, в Геленджике 16 новых заболеваний, в Славянском районе – 15, в Каневском и Крыловском районах – по 11, в Красноармейском и Новокубанском – по 9.

- В Курганинском, Темрюкском, Тбилисском районах заболели по 8 человек, в Крымском и Кавказском – по 6, в Абинском, Лабинском и Приморско-Ахтарском – по 5. В Горячем Ключе, Успенском и Белоглинском районах – по 4 положительных теста, в Белореченском, Выселковском, Кущевском, Ленинградском – по 3, в Мостовском – 2, в Калининском, Новопокровском, Гулькевичском районах – по одному, - сообщили в краевом оперштабе.

За сутки на Кубани скончался 41 пациент. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 106 человек, 8 – на ЭКМО.