Жители Краснодара могут осчастливить детей через благотворительную акцию «ДоброЁлка»

Подарим чудо вместе. Фото: krd.ru

Благотворительная акция «ДоброЁлка» стартует на Кубани 1 декабря. Она пройдет в онлайн-режиме. До 20-го числа любой желающий может принять в ней участие и осчастливить как минимум одного ребенка.

- Чтобы присоединиться к акции и подарить ребенку желанный подарок, нужно зайти на сайт доброелка.рф, выбрать открытку и нажать кнопку «Подарить», - отметили организаторы.

Например, восьмилетний Захар Гуров просит Дедушку Мороза помочь победить болезнь и хочет получить в подарок настольную игру-ходилку. Каждый из нас может стать тем самым волшебником. Все подарки доставят волонтеры.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сочинцы также подключились к благотворительной акции и помогают маленьким детям исполнить свою мечту.

В прошлом году помощь получили 6670 тяжелобольных детей по всему краю.