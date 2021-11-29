Двоим наркоманам незаконно выдали справки для получения водительских прав в Армавире

С помощью липовых справок мужчины получили водительские права Фото: epp.genproc.gov.ru

Двоим жителям Армавира незаконно выписали справки от нарколога для получения водительских прав. При этом у граждан есть проблемы с наркотиками – мужчины состоят на медицинском учете. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Двое жителей купили фиктивные справки об отсутствии диспансерного наблюдения. Позже им выданы медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к управлению машиной, после чего получены водительские удостоверения.

- Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены для рассмотрения в суд. Прокуратура Армавира направила иск в суд о признании медицинских заключений недействительными, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.