Пережить Рагнарёк: «Ростелеком» приглашает на ИТ-конференцию «Проектная исповедь» 3.0. в стиле скандинавских мифов

«Ростелеком» организует третью ежегодную конференцию «Проектная исповедь».

3 декабря «Ростелеком» организует третью ежегодную конференцию «Проектная исповедь», где эксперты крупнейших компаний поделятся опытом реализации ИТ-проектов. В этом году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участников конференции ждет сюрприз — в финале программы выступит YouTube-блогер, автор популярного подкаста о технологиях.

Спикеры расскажут о реальном опыте в области проектного управления: с какими трудностями они сталкиваются и как их преодолевают, какие лайфхаки помогают им достичь успеха. Конференция поделена на четыре тематических блока: профессиональное выгорание, коммуникация в ИТ-проектах, карьерный рост, преодоление бюрократических барьеров.

Мероприятие пройдет в необычном формате: каждому участнику предстоит познать все сложности проектной работы, погрузившись в мифический скандинавский мир. Гостей ждут встречи с «богами», жителями Винтервилля, Триланда, Виндорфа, но они обязательно переживут Рагнарёк и освободят Асгард от тирании злодея Локи.

«Мы приглашаем всех желающих на нашу ежегодную большую конференцию по проектному менеджменту в формате исповеди. Расскажем о реальных кейсах без “воды” и рекламы. На одной площадке соберется огромное количество профессионалов: проектных менеджеров, руководителей проектов и топ-менеджеров крупнейших российских компаний из разных областей ИТ. На “Проектной исповеди 3.0” участников ждут только практические кейсы, опыт их запуска в крупных компаниях, реальные способы избежать провалов, и масштабирование проектов. Мы сделали нашу конференцию максимально компактной и эффективной, уместив повестку в четыре часа. А еще мы за интерактив и разнообразие — поэтому каждый участник сможет выбрать интересующую тему и спикера», — рассказал директор по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.

Участие в конференции бесплатное, подробная программа и форма для регистрации доступны по ссылке.