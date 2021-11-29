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Общество29 ноября 2021 9:26

Самый большой на Юге страны скейт-парк открыли в Мостовском районе Кубани

Он занимает площадь более 6,1 тысячи квадратных метров
Светлана ОВДЕЙ
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Построить масштабный скейт-парк предложила молодежь района Фото: пресс-служба краевой администрации

Построить масштабный скейт-парк предложила молодежь района Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани открыли самый большой скейт-пакр на Юге страны. Площадку построили в Мостовском районе Кубани, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новый парк расположен на площади более 6,1 тысячи квадратных метров. В том числе здесь оборудовали памп-трек и воркаут-площадку. Более 700 квадратных метров отведено для детской площадки. А рядом с парком обустроена парковка на 30 мест.

Создать скейт-парк в сентябре 2020 года предложила молодежь Мостовского района, позже парк проектировали с учетом интересов спортсменов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Юбилейном микрорайоне Краснодара достроили бетонный скейт-парк. Его обустроили взамен устаревшей деревянной конструкции.