Вор-ростовчанин на 1,5 млн рублей обокрал жителей Кубани

На Кубани вор-домушник обворовал жителей на более чем 1,5 млн рублей Фото из архива КП

На Кубани задержали вора-домушника. Житель Ростова-на-Дону обворовывал дома жителей в нескольких районах, сообщает пресс-служба краевого МВД.

Так, 42-летний мужчина проник в квартиры в Краснодаре, Ейском, Кущевском, Ленинградском, Тимашевском и Староминском районах, откуда забрал и ювелирные украшения. Часть украденного полицейские вернули владельцам. Всего вор-домушник совершил 13 краж на общую сумму более чем 1,5 миллиона рублей.

- Задержанный обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в МВД Краснодарского края.