Хирургия катаракты: как проходит процедура и что нужно делать человеку, который стал замечать ее симптомы?

Ирина Васильевна Бобрышева, офтальмохирург клиники 3Z со стажем работы более 30 лет. Фото предоставлено пресс-службой 3Z.

Ухудшение зрения с возрастом – процесс практически неизбежный. Наиболее распространенный вид катаракты — возрастная. После 60 лет у большинства людей постепенно начинает мутнеть хрусталик, из-за чего световые лучи перестают проникать в глаз и достигать сетчатки – развивается катаракта.

А ведь хорошее зрение играет одну из самых важных ролей в жизни пожилого человека. Когда оно ухудшается, становится трудно заниматься любимыми делами: читать, смотреть телевизор, играть в настольные игры с внуками, работать в гараже и саду. Пациенты с катарактой смотрят на мир словно сквозь пленку, а если не лечить заболевание, то могут и вовсе ослепнуть.

К счастью, сегодня есть доступное и эффективное лечение этого заболевания. Важно лишь проявить заботу о своих родителях, уделить немного своего времени и отвести их к врачу. Об особенностях лечения и профилактики катаракты в пожилом возрасте расскажет и ответит на ваши вопросы Ирина Васильевна Бобрышева, офтальмохирург клиники 3Z со стажем работы более 30 лет.

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