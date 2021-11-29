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Общество29 ноября 2021 9:59

Общественный транспорт Краснодара пополнят 12 новых автобусов

Поставить их планируют уже в декабре
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре общественный транспорт пополнят 12 новых автобусов Фото: krd.ru

В Краснодаре общественный транспорт пополнят 12 новых автобусов Фото: krd.ru

В Краснодар поставят 12 новых автобусов большой вместимости. Автопарк общественного транспорта города пополнится до 15 декабря этого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы марки МАЗ 203016 - трёхдверные, низкопольные, оборудованы кондиционерами, USB-розетками и светодиодным экраном. В салоне есть места для размещения маломобильных пассажиров. Новый транспорт закупили за счет городского бюджета.

Напомним, краснодарское трамвайно-троллейбусное управление заведует на городских маршрутах 144 автобусами большой вместимости, среди которых 108 машин — производителя МАЗ, другая часть — ЛиАЗ.