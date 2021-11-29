На 30% зерновой терминал ускорил отгрузку сырья в Лабинском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Бережливые технологии внедрили на зерновом терминале Лабинского района Кубани. Так, на элеваторе удалось на 30% ускорить отгрузку сырья и увеличить выработку почти на 50%. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

На зерновом терминале в том числе промаркировали пульты управления линией и устранили просыпание зерна.

Элеватор в Лабинском районе приобретает и реализует сельхозпродукцию, после чего зерно хранят и очищают. В частности, предприятие работает с ячменем, пшеницей, рапсом, соей, кукурузой и подсолнечником.

Отметим, что на Кубани в этом году нацпроект «Производительность труда» выполнили на 97%. Бережливые технологии внедряют 158 производств края.