Подачу воды возобновят утром 1 декабря Фото из архива КП

В Сочи 30 ноября временно отключат воду. Так, без водоснабжения останутся жители Адлерского и Хостинского районов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Отключение воды запланировано с 9:00 в Адлере, Кудепсте, Хосте, Мацесте, микрорайоне Бытха и селе Раздольное. Возобновят водоснабжение уже 1 декабря в 7:00. Водоснабжение прервут и на федеральной территории Сириус и в микрорайоне "Светлана" курорта.

- На водозаборе на правом берегу реки Мзымта реконструируют водопроводную насосную станцию с установкой мощных агрегатов, новых шкафов управления и техоборудования, которое автоматически обеспечит подачу воды для более 220 тысяч сочинцев. На Адлерском водозаборе будет подключен к системе резервуар питьевой воды объемом 5 тысяч кубометров, - объяснили причину отключения в администрации города.

Работы завершат в первой половине 2022 года.