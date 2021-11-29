Экстренное предупреждение из-за непогоды объявлено на Кубани

На Кубани ухудшится погода Фото из архива КП

В Краснодарском крае вновь ожидается ухудшение погоды. Экстренное предупреждение объявлено из-за прогнозируемых осадков, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

С 29 ноября по 1 декабря на Кубани пройдут сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 метров в секунду, местами – до 23-28. А над Черным морем – на участке от Анапы до Магри - возможно формирование смерчей.

Ухудшение погоды прогнозируют в том числе и в Сочи. Здесь с 30 ноября по 2 декабря пройдут ливни с грозами и усилится ветер до 22-27 метров в секунду. Формирование смерчей возможно на участке Магри – Веселое.