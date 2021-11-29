В Краснодаре скорая столкнулась с иномаркой

ДТП с участием "Скорой" произошло в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре накануне столкнулись скорая и легковушка. В результате пострадали два человека, сообщают в УВД города.

ДТП произошло по улице Мачуги. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи ехал по выделенной полосе с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В это время водитель Mitsubishi в разрешенном месте разворачивался налево. В результате машины столкнулись, одну из которых отбросило на газон.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пассажир скорой. Они госпитализированы, по факту ДТП проводят проверку.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о массовом ДТП с шестью автомобилями в Усть-Лабинском районе Кубани. В результате аварии погиб один человек и трое пострадали.