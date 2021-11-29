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Общество29 ноября 2021 11:50

На Кубани устанавливают правообладателей недвижимости

В регионе проводят реализацию проекта по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями
Источник:kp.ru
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На Кубани устанавливают правообладателей недвижимости Фото из архива КП

На Кубани устанавливают правообладателей недвижимости Фото из архива КП

В Краснодарском крае устанавливают правообладателей недвижимости в рамках реализации проекта по наполнению ЕГРН. В том числе проводится подпроект по внесению в ЕГРН сведений об отсутствующих правообладателях. В муниципалитетах края прошли совещания по вопросам реализации, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты Кубани.

Представителями межмуниципальных отделов Управления краевого Росреестра, администраций муниципалитетов и отделов Краевой Кадастровой палаты обсудили вопросы взаимодействия ведомств и результаты работы по выявлению правообладателей. Администрации районов и поселений региона взаимодействуют с ЗАГСами, Пенсионными фондами, налоговыми инспекциями и отделами по вопросам миграции МВД.

Отметим, что правообладатели могут подать заявление о госрегистрации возникшего права, заявить права на недвижимость, обеспечив госзащиту и избежав внесения ошибок.

Оформить права на недвижимость можно в МФЦ с заявлением, паспортом и документом, подтверждающем право либо ранее осуществленным госучетом или госрегистрацией права. Специалисты Кадастровой палаты приедут в любое удобное для заявителя место и время, заказать услугу можно по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061), по эл. почте uslugi-pay@23.kadastr.ru либо через онлайн сервис Кадастровой палаты svo.kadastr.ru.