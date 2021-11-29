Два проблемных долгостроя сдадут до конца года в Краснодаре Фото: пресс-служба городской администрации

Еще два проблемных долгостроя сдадут до конца года в Краснодаре. Четвертый и пятый литеры ЖК «Свобода» планируют достроить в декабре. Накануне мэр Андрей Алексеенко посетил объекты во время рабочего объезда.

В недостроенной многоэтажке по улице Семигорской-Понтийской квартиры ждут 550 дольщиков. В четвертом литере уложили камень на 90%, идет стяжка пола, отделка квартир и общественных мест, укладка плитки. В том числе здесь монтируют пожарную сигнализацию, устанавливают окна и остекляют балконы. В этом доме подготавливают квартиры для 233 дольщиков. В пятом литере, для 317 владельцев начнут монтаж и пусконаладку лифтов.

- Две многоэтажки должны были достроить в конце 2021 г. Однако произошли непредвиденные сложности, которые могут повлиять на сроки работ. Проблемы связаны и с работами на сетях водоотведения. В ближайшее время предстоит получить документацию о выполнении техусловий по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, - рассказал генеральный директор компании-застройщика Александр Мелишев.

Андрей Алексеенко поручил в конце декабря завершить строительство литеров и получить заключение о соответствии и акт ввода в эксплуатацию.