На Кубани группировка получила 4,4 млн рублей маткапитала и пособий за нерожденных детей

С помощью липовых документов женщины получили свидетельства о рождении детей Фото из архива КП

На Кубани завершили расследование в отношении группировки за мошенничество. Обвиняемые получили 4,4 миллиона рублей маткапитала и пособий за нерожденных детей, сообщает пресс-служба краевого МВД.

42-летний мужчина с помощью липовых справок о рождении детей у женщин, участниц сговора, организовал получение ими госсертификатов на материнский капитал. Позже он наладил заключение с кредитными кооперативами договоров целевых займов и направление заявлений об использовании маткапитала в соседнюю республику.

Потом по липовым медсправкам фигурантки получили свидетельства о рождении детей и справки и подали заявления на выплаты, положенные при рождении ребенка, и ежемесячные пособия по уходу за детьми. Всего мошенники «заработали» более 4,4 миллиона рублей. На имущество фигурантов наложен арест в размере 4,3 миллиона рублей.

- Мужчина, организовавший план, заключен под стражу. Сообщницы находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд, фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД края.