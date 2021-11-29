Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани вошел в десятку самых скромных по сумме расходов глав регионов. Так, Вениамин Кондратьев занял четвертую позицию. Рейтинг составлен специалистами telegram-портала «Региональная политика».

В рамках мониторинга рассмотрены расходы бюджетов регионов на содержание губернаторов и аппарата субъектов. По итогам анализа специалисты составили топ-10 самых дорогих и самых скромных губернаторов.

В течение января - сентября регионы затратили от 715 миллионов рублей до нуля - расходы не отображены в статистике в восьми регионах.

По данным рейтинга, наибольшие показатели зафиксированы в Московской области, Республике Башкортостан, Красноярском крае, Пермском крае, Свердловской области – здесь показатели начинаются от 715 миллионов и по мере снижения также составляют несколько сотен. А первое место по «скромности» в Ивановской области (1,3 млн), на втором – Карачаево-Черкесия (1,5 млн), на третьем – Ингушетия (1,6 млн), после – Краснодарский край (1,8 млн рублей).

Отметим, что по результатам анализа установлено, что для Кубани затраты на губернатора невесомы для бюджета.