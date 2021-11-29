«Россети Кубань» провели с помощью тепловизора диагностику 25 подстанций и 500 км ЛЭП в адыгейском энергорайоне.

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» в 2021 году провели обследование 25 высоковольтных подстанций и 511 км воздушных линий электропередачи с использованием тепловизора в рамках профилактических мероприятий по выявлению скрытых повреждений на энергоообъектах.

Обследование объектов с использованием инфракрасных лучей тепловизионного устройства для обнаружения невидимых повреждений оборудования широко применяется в электроэнергетике. При помощи ранней диагностики энергетики выявили и устранили четыре дефекта подстанционного оборудования.

Путем наведения тепловизора на обследуемый объект определяется место, характер и степень дефекта. После обнаружения повреждения принимаются все меры для его скорейшего устранения, что позволяет сократить объем, срок и стоимость ремонта. Этот метод обследования оборудования позволяет выявлять скрытые дефекты без отключения энергообъектов и является наиболее точным и безопасным.

– Ранняя диагностика энергооборудования является важной составляющей ремонтной программы. Своевременное устранение скрытых повреждений энергообъектов повышает надежность работы электросетевого комплекса в период прохождения максимальных нагрузок на энергосистему, которые чаще всего фиксируются в зимнее время, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек.