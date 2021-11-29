В Краснодаре и Анапе 70 000 квартир подключились к телевидению будущего. За последний год интерактивным телевидением от компании МТС (IPTV) дополнительно стали пользоваться еще несколько микрорайонов Краснодара и Анапы.

В кубанской столице эту возможность получили жители новых домов (в поселке Березовом и на Западном обходе, на улицах Российской, Парусной, Генерала Яцкова). Плюс были охвачены уже «старенькие» районы (Гидростроителей, Пашковский, Фестивальный, 40-летия Победы).

В Анапе интерактивное ТВ сейчас работает как в центре города, так и в спальных районах, а также на территории курортного отдыха. В планах компании МТС на 2022 год - подключить к интерактивному ТВ еще несколько крупных населенных пунктов края.