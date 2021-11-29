На Кубани в 2,5 раза вырос несырьевой неэнергетический экспорт

Панельная дискуссия с поставщиками региона Фото: пресс-служба региональной администрации

Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края в 2,5 раза возрос за 10 лет. Показатель озвучил губернатор Кубани на панельной дискуссии с поставщиками региона.

– Десять лет назад до 80% краевого экспорта приходилось на топливо и сырьевые товары. Но для развития экономики необходимо перестраиваться на поставку продуктов с высокой добавленной стоимостью. С 2011 года нам удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта в 2,5 раза, доля которого составляет уже 71%, – отметил Вениамин Кондратьев. - Кубань занимает седьмое место в стране по объемам экспорта, ближайшая цель – войти в пятерку.

Производители региона работают на международных рынках. Например, почти половину экспортного вина страны изготавливают на Кубани и поставляют по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» в 27 государств, масложировые продукты – в 34 страны, молочные – в 26.