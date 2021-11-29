Подростка, подозреваемого в покушении на изнасилование, разыскивают на Кубани

Отличительная черта разыскиваемого - черная сросшаяся бровь Фото: ОМВД Мостовского района

Подростка, подозреваемого в покушении на изнасилование, разыскивают в Мостовском районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД муниципалитета.

Кареглазый разыскиваемый выглядит на 14-17 лет, ростом примерно 170-175 сантиметров, с короткими черными вьющимися волосами. Одет в темные футболку и джинсы с бежевым ремнем, коричневую куртку с капюшоном. Отличительная особенность подростка - сросшиеся черные брови.

- Призываем граждан обращать внимание на подозрительных лиц и сообщать об их местонахождении в дежурную часть ОМВД России по Мостовскому району по телефонам 8 (86192) 5-10-02 (с мобильного - 102), - сообщают в правоохранительном органе.