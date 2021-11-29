Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 13:38

Правила благоустройства территории утвердили в Сочи

Утверждены правила размещения электросамокатов, вывесок и озеленения
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Утверждены правила размещения электросамокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утверждены правила размещения электросамокатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правила благоустройства территории утвердили в Сочи. Документ состоит из требований к благоустройству и включает новые разделы - участие граждан в принятии решений. Правила рассмотрели на внеочередной сессии Городского собрания курорта.

В рамках правил, например, уточняется, как размещать вывески в жилых многоэтажках, ТЦ и отдельных зданиях, определены места на фасаде, где можно устанавливать информационные стенды. В другом разделе указаны места расположения электросамокатов, сведения о предпринимателях и ответственность, которая грозит за брошенный в запрещенных местах транспорт.

Новые правила включают и схему озеленения – высадку новых растений. Рассмотрены и уход за субтропическими экзотами и деревьями, омолаживающие обрезки, защита от вредителей и использование пестицидов.