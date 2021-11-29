В Краснодаре загорелась квартира по улице Командорской

Возгорание произошло в том же доме, где накануне житель жарил шашлык на балконе Фото: @zhkvidnyi

Накануне в одной из многоэтажек Краснодара "предприимчивый" хозяин жарил на балконе квартиры шашлык. А сегодня, 29 ноября, на другом этаже дома произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Краснодарского края.

- В результате возгорания были эвакуированы 68 человек. В 13:47 по прибытии к месту происшествия установлено, что площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 13:55 было ликвидировано открытое горение. Полностью пожар потушен в 14:01, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

К тушению привлекли 22 специалиста и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.