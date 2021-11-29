В Сочи организован муниципальный оперативный штаб для наблюдения за изменениями погоды Фото: пресс-служба городской администрации

Экстренное предупреждение из-за непогоды объявили в Сочи. Накануне глава города собрал оперативный штаб для наблюдения за изменениями погодных условий.

С 30 ноября по 2 декабря на курорте прогнозируют сильные дожди с грозами и шквалистым ветром до 22-27 метров в секунду. В том числе возможны подъемы воды в реках, а на участке Магри – Веселое над морем могут формироваться смерчи. Сегодня, 30 ноября, к вечеру в Сочи сформируют оперативные бригады, кроме того, перебазирована техника для ликвидации последствий непогоды.

– Городским службам перейти в режим повышенной готовности, под особый контроль взять зоны возможных подтоплений. Главам районов, председателям ТОСов нужно оперативно проинформировать население о непогоде, а в местах санаторно-курортной отрасли – отдыхающих, - отметил Алексей Копайгородский.