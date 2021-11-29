Более 570 тысяч краснодарцев вакцинировались от COVID-19

Более 570 тысяч краснодарцев привились от коронавируса Фото из архива КП

Более 570 жителей Краснодара вакцинировались от COVID-19. Ревакцинацию в краевом центре прошли 31 146 человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в Краснодаре работают 60 медпунктов, в которых можно привиться от коронавируса. В том числе они расположены в ТЦ. Несмотря на ограничения по предоставлению QR-кодов, в них открыты отдельные входы для непривитых граждан, например, в краснодарской «Галерее».

Всего за последние сутки в регионе коронавирусной инфекцией заразились 682 человека, 143 из них в Краснодаре.

Тем временем инфекционист рассказал, как уберечь себя от заболевания новым штаммом коронавируса на Кубани. Отметим, что в Краснодарском крае случаи заражения еще не выявлены.